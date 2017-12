Conmebol define datas do Pré-Olímpico A Conmebol também decidiu a datas de realização e o local da disputa do Torneio Pré-Olímpico sub-23. A competição será realizada no Chile, entre os dias 9 e 25 de janeiro. O Brasil ficou no Grupo B da disputa, ao lado de Paraguai, Chile, Uruguai e Venezuela. O Grupo A será formado por Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. Classificam-se para a fase final os três primeiros colocados de cada grupo. E os dois melhores estarão garantidos em Atenas.