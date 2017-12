Conmebol define datas e horários da Libertadores A Conmebol definiu nesta sexta-feira as datas e os horários dos confrontos da fase quarta-de-final da Copa Libertadores de América. As partidas de ida acontecerão na próxima semana. Já os jogos de volta só serão realizados depois da Copa do Mundo. O São Paulo faz o primeiro jogo contra o Estudiantes na Argentina, na próxima quarta, às 21h45. A volta vai ser no dia 12 de julho, também às 21h45. Já o Internacional vai viajar ao Equador para enfrentar a LDU na próxima quarta, às 19h30. O jogo de volta, que acontecerá no Estádio do Beira Rio, também será no dia 12 de julho, só que às 19h15. Confira as datas e os horários dos jogos: Jogos de Ida: 09/5 - Chivas Guadalajara X Vélez Sarsfield - às 23h15 10/5 - LDU X Internacional - às 19h30 10/5 - Estudiantes X São Paulo - às 21h45 11/5 - River Plate X Libertad - às 21h15 Volta 12/7 - Internacional X LDU - às 19h15 12/7 - São Paulo X Estudiantes - às 21h45 13/7 - Vélez Sarsfield X Chivas Guadalajara - às 19h45 13/7 - Libertad X River Plate - às 21.15