Conmebol define sistema das Eliminatórias em fevereiro O esquema de disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da África do Sul, em 2010, será conhecido um dia antes do sorteio da Copa América, que acontecerá no dia 14 de fevereiro, em Caracas. A informação foi divulgada pelo presidente da Federação Venezuelana de Futebol (FVF), Rafael Esquivel. Para o próximo Mundial, a Fifa manteve a continente com quatro vagas diretas e outra que será disputada em uma repescagem. Esquivel afirmou que o calendário das Eliminatórias, que se manteve praticamente igual desde a Copa da França, em 1998, deverá passar por uma alteração. "Não queremos que o calendário anterior seja repetido. Queremos um sorteio. Vamos buscar uma igualdade para todos", disse o dirigente, que revelou que deve ser criado um esquema de nove rodadas duplas. A medida é tomada para evitar que as seleções tenham problemas para conseguir a liberação dos seus jogadores, principalmente os que atuam na Europa. "Estamos incentivando a idéia deste modelo, o que vai permitir ter os jogadores por menos tempo conosco e incomodar o mínimo possível os clubes europeus", comentou Esquivel.