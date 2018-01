Conmebol define tabela da Libertadores A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela com a ordem dos jogos de todos os oito grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América - apenas as datas não foram divulgadas. Todos os clubes brasileiros - Corinthians, São Paulo, Internacional e Paulista - farão a primeira partida fora de casa. O atual campeão brasileiro (Corinthians) fará sua estréia na Colômbia contra uma equipe ainda não definida, pelo Grupo 4. O São Paulo começará a defesa do seu título contra o Caracas, na Venezuela, pelo Grupo 1. O time gaúcho, vice brasileiro, também irá à Venezuela para encarar o Unión Maracaibo, pelo Grupo 6. O Paulista, campeão da Copa do Brasil, estréia no Grupo 8 no Equador contra um time não definido. Goiás e Palmeiras, se passarem pela fase preliminar, também farão suas primeiras partidas na fase de grupos fora de seus domínios. Na chamada pré-Libertadores, a equipe goiana terá pela frente um clube do Equador (não definido). O Palmeiras joga contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Sul-Americana - O site oficial da Conmebol divulgou, também nesta segunda-feira, a relação dos oito clubes brasileiros classificados para a edição 2006 da Copa Sul-Americana. São eles: Corinthians, Fluminense, Atlético-PR, Paraná, Cruzeiro, Botafogo, Santos e São Paulo. No entanto, a vaga destinado ao atual campeão da Libertadores depende de aprovação da CBF. O Vasco, que terminou o Brasileirão em 12.º lugar, alega que o time paulista não pdoe disputar as duas competições continentais em 2006. A CBF promete dar sua posição nesta terça-feira.