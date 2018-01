Conmebol: Desábato não é caso policial A diretoria da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não concordou com a atitude da polícia brasileira no caso Desábato. Segundo a entidade, casos deste tipo deverão ser resolvidos apenas pelos órgãos esportivos. O racismo foi bastante debatido, nesta quinta-feira, durante congresso da entidade, em Assunção. "O tema nos preocupa muito", afirmou Eduardo Deluca, secretário-geral da Conmebol. O zagueiro Desábato atuou nesta quinta pelo Quilmes contra o The Strongest, na Bolívia, e não deverá sofrer nenhuma punição por parte da entidade sul-americana. A Conmebol também informou que a Recopa Sul-Americana será disputada nos dias 24 e 31 de agosto, entre Once Caldas, da Colômbia, e Boca Juniors, da Argentina. O primeiro jogo será na Colômbia e o vencedor vai receber US$ 200 mil. O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana está marcado para 1.º de junho, em Buenos Aires. A novidade da competição para este ano será a inclusão de duas equipes mexicanas e uma costa-riquenha. No total, serão disputados 66 jogos. A Conmebol também determinou que o Pré-Olímpico de 2008 será no Equador e o de 2012, no Peru.