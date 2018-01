Conmebol deve alterar Eliminatórias O vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o uruguaio Eugenio Figueredo, apresentará, na próxima segunda-feira, aos presidentes das federações nacionais do continente uma nova proposta de disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, que será disputada na Alemanha. A idéia do dirigente é minimizar os gastos das seleções com uma competição longa e cara. ?As federações investem muito dinheiro com viagens, hospedagem em hotéis e treinamentos?, disse Figueredo, que também é presidente da Federação Uruguaia de Futebol. Ele condenou a última forma de disputa, com jogos em ida e volta. ?Foi muito desgastante para todos os países.? A nova proposta deve reunir as 10 seleções do continente em 2 grupos de 5 cada um. As equipes enfrentariam-se em turno e returno (dentro e fora de casa) no próprio grupo. Os três primeiros colocados de cada chave passariam para a segunda fase. Outros detalhes serão anunciados na reunião. A Argentina e o Brasil, atual campeão mundial, mas que terá de disputar as Eliminatórias, seriam os dois cabeças-de-chave.