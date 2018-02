Conmebol divulga cabeças-de-chave da Libertadores

Os times brasileiros São Paulo, Santos, Flamengo e Fluminense e os argentinos Boca Juniors, Estudiantes, San Lorenzo e River Plate serão as equipes cabeças-de-chave na fase de grupos da Taça Libertadores do ano que vem. O sorteio completo das chaves será feito no próximo dia 19, em Assunção, no Paraguai. Com isto, fica impossível haver clássicos regionais (Fla-Flu e San-São), bem como um Rio-São Paulo, logo na primeira fase do torneio. No entanto, não está descartada a possibilidade de o Cruzeiro entrar em um dos grupos que já tenha um time brasileiro, caso a equipe passe pela fase 'pré-Libertadores'. O mesmo acontece com o Arsenal de Sarandí, que pode enfrentar um compatriota argentino logo na primeira fase, caso passe pela 'pré-Libertadores'. Os jogos desta fase - partidas de ida e volta - serão definidos no dia 19. No regulamento geral divulgado pela Conmebol também ficou definido que os dois primeiros colocados de cada grupo passam para as oitavas-de-final e que os confrontos serão definidos de acordo com a classificação geral da primeira fase.