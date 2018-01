Conmebol divulga calendário de 2017 com datas da Sul-Americana e Libertadores

Embora não tenha confirmado os times que serão os cabeças de chave e a divisão dos potes do sorteio da Libertadores, que será realizado nesta quarta-feira, a Conmebol confirmou o calendário do torneio no ano que vem. Com número recorde de 47 participantes, a competição será disputada de janeiro ao fim de novembro com três grandes pausas.

A Libertadores começa no dia 23 de janeiro, na primeira fase preliminar. Com mais duas etapas, os playoffs terminam ainda antes do Carnaval, em 23 de fevereiro. A fase de grupos começa dia 7 de março e vai até 25 de maio. Aqui, a primeira interrupção. A última partida das chaves acontecerá no dia 25 de maio e a primeira das oitavas será em 4 de julho.

O mata-mata vai de 4 julho até 2 novembro. Entre os jogos de ida e volta das oitavas, há um espaço de mais de um mês. Nas quartas e semifinais, a definição acontece na semana seguinte à abertura do confronto. Os duelos da decisão do título estão marcados para 22 e 29 de penúltimo mês do ano.

Entre os oito brasileiros participantes, Botafogo e Atlético-PR disputam a fase prévia. Atlético-MG, Grêmio e Santos devem ser cabeças de chave. Palmeiras, Flamengo e Chapecoense são os outros times garantidos na fase de grupos.

A Conmebol também divulgou as datas da Copa Sul-Americana, que será disputada paralelamente à Libertadores, com término no meio de dezembro. O torneio começa na semana do Carnaval, ao fim de fevereiro. As duas fases iniciais serão disputadas até o início de agosto. Em setembro, as partidas serão realizadas em semanas seguidas para definição dos classificados até as semifinais. Os jogos de ida e volta da decisão estão marcados para 6 e 13 de dezembro.

Por enquanto, são seis os representantes brasileiros: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport. Mas esse número ainda pode aumentar, se algum time do País for um dos melhores eliminados da etapa preliminar da Libertadores ou sair na fase de grupos do torneio. Nesse caso, eles entrarão na segunda fase.