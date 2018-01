Conmebol divulga datas da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira as datas da primeira fase da Copa Libertadores da América. O primeiro time brasileiro a estrear na competição será o Grêmio diante do Pumas, do México, em Porto Alegre, em 4 de fevereiro. No dia seguinte, é a vez do Corinthians jogar em casa contra o Cruz Azul, do México, enquanto o Santos vai a Cali enfrentar o América, na Colômbia. O Paysandu só estréia no dia 13 de fevereiro contra o Sporting Cristal, do Peru, em Lima. A primeira fase da Copa Libertadores da América será disputada até o dia 17 de abril. Das 32 equipes que participam do torneio, apenas 16 se classificam para as oitavas-de-final. Confira a tabela da 1ª fase dos times brasileiros: Grupo 2 13/02 - Sporting Cristal (PER) x Paysandu (BRA) 06/03 - Paysandu (BRA) x Cerro Porteño (PAR) 11/03 - Paysandu (BRA) x Universidad Católica 18/03 - Paysandu (BRA) x Sporting Cristal (PER) 27/03 - Cerro Porteño (PAR) x Paysandu (BRA) 15/04 - Universidad Católica (CHI) x Paysandu (BRA) Grupo 3 05/02 - América de Cali (COL) x Santos (BRA) 20/02 - Santos (BRA) x 12 de Octubre (PAR) 12/03 - Equador 3 x Santos (BRA), no Equado 19/03 - Santos (BRA) x América de Cali (COL) 25/03 - 12 de Octubre (PAR) x Santos (BRA) 16/04 - Santos (BRA) x Equador 3 Grupo 5 04/02 - Grêmio (BRA) x Pumas (MEX) 18/02 - Peñarol (URU) x Grêmio (BRA) 13/03 - Grêmio (BRA) x Bolivar (BOL) 20/03 - Pumas (MEX) x Grêmio (BRA) 01/04 - Grêmio (BRA) x Peñarol (URU) 10/04 - Bolivar (BOL) x Grêmio (BRA) Grupo 8 05/02 - Corinthians (BRA) x Cruz Azul (MEX) 19/02 - Fênix (URU) x Corinthians (BRA) 11/03 - Corinthians (BRA) x The Strongest (BOL) 26/03 - Cruz Azul (MEX) x Corinthians (BRA) 02/04 - Corinthians (BRA) x Fênix (URU) 09/04 - The Strongest (BOL) x Corinthians (BRA)