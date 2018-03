Conmebol divulga datas da Libertadores A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas das partidas das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Os confrontos Palmeiras e São Paulo acontecerão nos dias 18 e 25 de maio. O Santos encara a Universidad de Chile no dia 19, em Santiago, e no dia 25, na Vila Belmiro. O último time brasileiro, o Atlético-PR, enfrenta o Cerro Porteño no dia 19, em Curitiba, e uma semana depois, no Paraguai. Jogos de ida: 17/05 - Junior-COL x Boca Juniors-ARG 17/05 - LDU-EQU x River Plate-ARG 18/05 - Banfield-ARG x Independiente Medellín-COL 18/05 - Palmeiras x São Paulo 18/05 - Pachuca-MEX x Guadalajara-MEX 19/05 - Atlético-PR x Cerro Porteño-PAR 19/05 - Universidad de Chile x Santos 19/05 - Once Caldas-COL x Tigres-MEX Jogos de volta: 24/05 - Independiente Medellín-COL x Banfield-ARG 24/05 - Guadalajara-MEX x Pachuca-MEX 25/05 - Santos x Universidad de Chile 25/05 - São Paulo x Palmeiras 26/05 - Cerro Porteño-PAR x Atlético-PR 26/05 - Boca Juniors-ARG x Junior-COL 26/05 - River Plate-ARG x LDU-EQU 26/05 - Tigres-MEX x Once Caldas-COL