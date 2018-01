Conmebol divulga datas das semifinais A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou, nesta sexta-feira, as datas dos jogos semifinais da Copa Libertadores da América. Os confrontos entre River Plate e São Paulo serão disputados nas duas próximas quartas - dia 22, no Morumbi, e 29 de junho, em Buenos Aires. Os duelos entre Chivas Guadalajara (México) e Atlético-PR estão programados para os dias seguintes de River Plate x São Paulo. O primeiro jogo será no dia 23, na Arena da Baixada, em Curitiba. A volta acontecerá no dia 30, no estádio Jalisco, em Guadalajara.