Conmebol diz apoiar 'irrestritamente' investigações sobre Fifa

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) disse nesta quarta-feira que apoia "irrestritamente" as investigações iniciadas contra a organização, a Fifa e outras instituições por supostos irregularidades no esporte.

A entidade com sede em Assunção disse em comunicado que se compromete a colaborar com as investigações e "respeitará a declaração de inocência ou culpabilidade das pessoas envolvidas" após o escândalo.

A polícia suíça prendeu sete dos dirigentes mais poderosos do futebol, entre eles cinco latino-americanos, em investigação sobre os dois próximos Mundiais e outras acusações de corrupção investigadas pelos Estados Unidos.