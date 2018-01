Conmebol envia carta à Fifa por vaga A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) enviou uma carta para a Fifa pedindo uma revisão na distribuição de vagas por continente para a próxima Copa do Mundo, que será disputada na Alemanha em 2006. A entidade ainda não se conformou com a mudança que tirou da América do Sul a chance de lutar por uma quinta vaga na repescagem - ficou decidido que o continente terá quatro vagas e que a repescagem será disputada pelo quarto colocado da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e o quinto da Ásia. "A Fifa confirma que recebeu uma carta da Conmebol pedindo uma reconsideração na distribuição das vagas para o Mundial. Os dirigentes sul-americanos pedem para ser ouvidos na próxima reunião do Comitê Executivo, que será nos dias 6 e 7 de março em Zurique", informou nesta sexta-feira um porta-voz da entidade. Ainda não se sabe qual a proposta que a Conmebol apresentará, mas uma das idéias que surgiram logo após a decisão da Fifa - tomada durante o congresso realizado em Madri, nos dias 16 e 17 de dezembro - foi a de propor a realização de um triangular na repescagem entre Concacaf, Ásia e Conmebol.