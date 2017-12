Conmebol espera relatório para punir América O porta-voz da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Néstor Benítez, disse que a entidade analisará com calma as medidas que poderá tomar em relação ao conflito generalizado ocorrido no estádio Azteca, na Cidade do México, na partida na madrugada desta quarta-feira entre América e São Caetano. ?O Comitê Executivo receberá os relatórios do juiz (o colombiano Oscar Ruiz) e do delegado da partida e, com tranqüilidade, sem pressa, irá impor os castigos ao longo do que for apurado. A Conmebol não se caracteriza por tomar decisões precipitadas?, disse Benítez. A maior punição ao América poderá ser ficar de fora das próximas edições da Copa da Libertadores da América. Além disso, o estádio Azteca pode ser interditado para jogos da competição ? o estádio também é utilizado pelo Atlante, outro time da capital mexicana.