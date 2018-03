Conmebol faz mudanças na Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira à noite alterações no regulamento da Taça Libertadores da América a partir da edição de 2005. A principal competição do continente terá 32 equipes participantes ao invés das 36 atuais. O time campeão, que anteriormente obtinha classificação automática para a competição seguinte, fará parte de uma rodada inicial, juntamente com o quinto time indicado por Brasil e Argentina, além dos terceiros colocados dos demais oito países integrantes da Conmebol. Uma terceira equipe mexicana completará o grupo de 12 clubes, dos quais seis passarão adiante, juntando-se aos 26 classificados.