Conmebol homenageia até Mustafá Contursi O presidente da Associação de Futebol Argentino, Julio Grondona, foi indicado hoje por unanimidade pelos 10 países que fazem parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) como seu representante na vice-presidência da FIFA, durante o 59º Congresso Ordinário da entidade. Grondona foi indicado pela primeira vez para o cargo em 1988. O Congresso, que homenageou o centenário da Fifa, decidiu estender até 2006 o mandato do paraguaio Nicolás Leoz na presidência da Conmebol. Leoz está no cargo desde 1986. Com a presença do presidente da Fifa, Joseph Blatter, o Congresso decidiu também outorgar a medalha ?Ordem ao Mérito do Futebol Sul-Americano? aos ex-jogadores Carlos "El Pibe" Valderrama, da Colômbia e Julio César Romero, "Romerito", do Paraguai, além dos ex-árbitros Arnaldo Cezar Coelho e Romualdo Arppi Filho, do Brasil, e ao presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Os dois árbitros foram homenageados por terem sido os únicos sul-americanos a apitarem uma final de Copa do Mundo, enquanto o dirigente palmeirense ganhou a medalha por ter recolocado seu clube na 1ª divisão do futebol brasileiro.