Conmebol ignora imbróglio e divulga datas das quartas sem Boca ou River

Outro clube brasileiro sobrevivente no torneio, o Internacional já sabe quando voltará a campo. A equipe gaúcha iniciará o duelo de quartas de final diante do Independiente Santa Fe na quarta-feira que vem, dia 20 de maio. A partida acontecerá na Colômbia, às 22 horas (de Brasília). As duas equipe decidem a vaga na semana seguinte, também na quarta, dia 27, no Beira-Rio, mas às 19h30.

O primeiro classificado às semifinais da Libertadores sairá do duelo entre Emelec e Tigres, que jogam nas próximas duas terças-feiras, com o primeiro jogo realizado no Equador e o segundo no México. Nas quintas-feiras, dias 21 e 28, duelam Guaraní e Racing no Paraguai e na Argentina, respectivamente.

Já o Cruzeiro segue esperando para saber quem terá pela frente nas quartas de final. Nesta sexta-feira, a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Boca Juniors e deu um prazo até às 15 horas (de Brasília) de sábado para o clube apresentar a sua defesa em relação aos incidentes ocorridos na última quinta.

No confronto realizado em La Bombonera, torcedores do Boca Juniors atacaram com gás de pimenta jogadores do River Plate quando esses regressavam pelo túnel inflável para o segundo tempo do clássico, que estava empatado em 0 a 0 - a primeira partida havia sido 1 a 0 para o River. Por conta da confusão, a partida precisou ser encerrada. Ainda não se sabe se uma outra data será marcada para a disputa dos 45 minutos finais ou se o River Plate será declarado vitorioso e, assim, pegará o Cruzeiro nas quartas.

Confira as datas das quartas de final (no horário de Brasília):

JOGOS DE IDA:

Terça-feira, 19 de maio

22h - Emelec x Tigres

Quarta-feira, 20 de maio

22h - Independiente Santa Fe x Inter

Quinta-feira, 21 de maio

19h45 - Guaraní x Racing

JOGOS DE VOLTA:

Terça-feira, 26 de maio

22h - Tigres x Emelec

Quarta-feira, 27 de maio

19h30 - Inter x Independiente Santa Fe

Quinta-feira, 28 de maio

21h - Racing x Guaraní