Conmebol indica Brasil para 2014 Por aclamação, representantes das 10 federações que fazem parte da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) apontaram o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014. No início do mês, a Fifa já havia confirmado que a América do Sul receberia o evento. Na reunião de hoje, em Assunção, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, recebeu o apoio dos demais "colegas". O anúncio do presidente da Conmebol, Nicolas Leóz, foi seguido por uma salva de palmas. A homologação da Fifa, no entanto, só deve acontecer em 2008. A idéia já vinha sendo trabalhada nos bastidores há duas semanas. A decisão só não saiu antes porque Chile e Equador tinham a pretensão de organizar a competição em conjunto, como aconteceu em 2002 entre a Coréia do Sul e Japão. Segundo Teixeira, que manteve um semblante fechado e não mostrava sinais de empolgação com a decisão, o ponto à favor do Brasil será o tempo que terá para trabalhar. "Normalmente um país só fica sabendo dessa condição, seis anos antes. Nós vamos ter 11 para acertar tudo", afirmou. O cartola não acredita em dificuldades, embora tenha destacado que os primeiros passos serão para definir as cidades sedes. "Precisamos de pelo menos 12 centros. Mas já dispomos de transporte público e da infra estrutura básica." No único momento em que esboçou um sorriso, o presidente da CBF respondeu à Agência Estado se além de ter trabalhado para levar a Copa do Mundo ao Brasil, estaria presente à frente da entidade também no momento de realizá-la. "Bom, isso, o futuro, a Deus pertence", desconversou. Adiamento - Em relação às disputas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, a Conmebol deixou a decisão final sobre as datas dos jogos para a reunião que acontecerá no dia 3 de abril. Os argentinos ainda não estão convencidos de que o sistema de turno e returno, todos contra todos, é o mais adequado.