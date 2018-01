Conmebol muda jogos da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira mudanças nas datas dos jogos de volta das quartas-de-final da Copa Libertadores deste ano, para ajustar os jogos às necessidades das televisões. Isso atinge os três times brasileiros: Atlético Paranaense, Santos e São Paulo. Na terça-feira, dia 14, às 21h15, se enfrentarão Boca Juniors x Chivas, em Buenos Aires (Argentina). Já no dia seguinte, quarta, será a vez do duelo brasileiro entre Santos x Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h45. E ficou para a quinta-feira (dia 16) os dois jogos restantes: River Plate x Banfield, às 20h30, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG), e às 23 horas (21 horas local) se enfrentam Tigres x São Paulo, na cidade de Monterrey, no México.