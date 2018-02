Conmebol não mudará Eliminatórias A Confederação Sul-Americana de Futebol está disposta a comprar uma briga com a Fifa e os clubes europeus por causa do formato de disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Em reunião realizada nesta quinta em Assunção, na sede da entidade, no Paraguai, os dirigentes das dez federações do continente concordaram em manter a fórmula atual, com todos as seleções se enfrentando em turno e returno num total de 18 rodadas. "A decisão final será tomada em novembro de 2005, quando terminarem as Eliminatórias para o Mundial da Alemanha. Mas todas as federações querem continuar com o modelo de hoje", disse o uruguaio Eugenio Figueredo, vice-presidente da Confederação. Ele argumenta que a fórmula atual é fundamental para encher os cofres das federações. "O dinheiro arrecadado com a venda dos direitos de transmissão das nove partidas que cada seleção disputa em casa permite às federações o pagamento das despesas com a manutenção da comissão técnica, viagens, hospedagem e prêmios para os jogadores." No início de novembro, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, declarou que não aceitaria mais que as Eliminatórias Sul-Americanas fossem disputadas em 18 rodadas, como está ocorrendo agora e já ocorreu na classificação para o Mundial de 2002. "Esse sistema é insustentável. Jogar 18 partidas em dois anos e meio causa muitos problemas para os clubes, especialmente os da Europa, e muito desgaste para os jogadores. Esta é a última vez que a Fifa aceita as Eliminatórias desse jeito." Uma das possibilidades é de que os 10 países sejam divididos em dois grupos, com jogos em turno returno. Seriam oito rodadas e iriam para a Copa os dois primeiros de cada chave. A declaração de Blatter foi comemorada pelos dirigentes europeus, principalmente os que integram o G14 (grupo que reúne os 18 principais clubes do continente). Os cartolas não se conformam com o excesso de viagens que seus craques precisam fazer para jogar na América do Sul e vêm pressionando a Fifa para intervir na situação. Conseguiram uma vitória ano passado, quando a Fifa determinou que os clubes europeus só são obrigados a ceder seus jogadores para amistosos quando as partidas forem disputadas na Europa.