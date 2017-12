Conmebol permite novas inscrições na Libertadores São Paulo, Internacional e os demais clubes classificados para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América poderão fazer mais três modificações em suas listas de jogadores inscritos na competição. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira no site da Confederação Sul-Americana de Futebol. Segundo a Conmebol, a decisão foi tomada por se tratar de ano de Copa do Mundo. As vagas nas semifinais do torneio sul-americano começam a ser decididas na próxima quarta-feira. No entanto, os jogos de volta só ocorrerão na segunda metade de julho, dias após o término do Mundial da Alemanha. A medida da Conmebol visa dar mais tempo aos times de se reforçarem caso percam atletas para outras equipes, principalmente as européias, uma vez que em agosto iniciam os principais torneios do "velho continente". Nesta quarta, o São Paulo enfrenta o argentino Estudiantes fora de casa, às 21h45. Nas oitavas-de-final, o time comandado pelo técnico Muricy Ramalho havia colocado o meia Lenílson e o atacante Ricardo Oliveira no lugar de Flávio e Roger. Já o Internacional havia inscrito meia Alex e o ala Chiquinho nos lugares de Álvaro e Gustavo. Os gaúchos farão o primeiro jogo com os equatorianos da LDU, também na quarta, às 19h30, em Quito.