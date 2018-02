Conmebol põe Palmeiras na Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol já considera o Palmeiras como um dos times brasileiros classificados para a Copa Libertadores da América 2005. No texto colocado no site da entidade (www.conmebol.com), o time paulista já é o quarto colocado e não perde mais essa posição. O problema está no fato de que o Palmeiras ainda corre o risco de ficar de fora da competição continental se o São Caetano vencer o jogo de domingo contra o Atlético-MG e recuperar os 24 pontos que lhe foram tirados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Quem dos times brasileiros se classificar enfrentará o Tacuary, do Paraguai, na fase preliminar do torneio, em dois jogos, no sistema eliminatório (ida-e-volta).