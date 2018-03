Conmebol: porta-voz confirma Marcinho O porta-voz da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nestor Benitez, confirmou no início da tarde desta quarta-feira que o meia-atacante Marcinho, do Palmeiras, está apto a enfrentar o São Paulo logo mais às 21h45, no Parque Antártica, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A escalação do jogador foi colocada em dúvida porque Marcinho havia sido expulso no último jogo do São Caetano (sua ex-equipe) pela Copa Sul-Americana, em setembro do ano passado. Havia entendimento que o jogador deveria cumprir a suspensão na Libertadores porque já não estava mais participando da Sul-America. De acordo com Benitez, a nova regulamentação da Conmebol confirma essa interpretação, mas lembra que a expulsão de Marcinho ocorreu ainda sob a legislação antiga. Pelo regulamento anterior o atleta deveria cumprir suspensão somente na mesma competição. ?A partir deste ano, a suspensão de um atleta poderá se estender para qualquer competição organizada pela Conmebol, mas como o problema ocorreu no ano passado, fica valendo a legislação anterior. O jogador, portanto, está habilitado a jogar?, esclareceu o porta-voz.