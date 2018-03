Conmebol prepara fórmula para inchar Copa A América do Sul ainda não desistiu da intenção de convencer a Fifa a aumentar de 32 para 36 o número de seleções que disputarão o Mundial de 2006. Os dirigentes da Conmebol estão reunidos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para elaborar projeto que mostre a viabilidade dessa alteração. A intenção é a de provar que quatro vagas a mais não prejudicarão a competição, seja em termos técnicos como financeiros e éticos. Os sul-americanos brigam pela ampliação dos concorrentes, porque seriam beneficiados com lugar extra. A manobra de bastidores é intensa desde o ano passado, quando a Fifa anunciou que a América do Sul teria quatro representantes no torneio da Alemanha, em vez dos cinco das duas últimas edições. A sugestão contou com apoio da Europa, também interessada em obter um lugar a mais. A questão foi discutida pelo Comitê Executivo da Fifa, dias atrás, na Suíça, mas a solução virá apenas em junho. "A proposta está quase pronta", afirmou o uruguaio Eugenio Figueredo, um dos vice-presidentes da Confederação Sul-Americana de Futebol. "Vai atender às exigências da Fifa, que quer transparência na fórmula de disputa e que não prejudique a lisura do torneio."