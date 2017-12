Conmebol promete rigor contra são-paulinos A confusão de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, não prejudicou o São Paulo apenas na partida diante do River Plate e deverá ter sérias conseqüências. Os jogadores expulsos ? Jean, Rico e Luís Fabiano ? serão obrigados a cumprir suspensão no primeiro jogo válido por uma competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o que significa que ficarão fora da estréia da equipe na Libertadores. O pior para o São Paulo é que as punições poderão se estender a outros atletas que participaram do festival de pancadaria. A Conmebol já requisitou a fita do jogo e vai analisar com rigor os incidentes. ?Aplicaremos duras punições em alguns dias?, declarou Francisco Figueredo, secretário-geral da Conmebol. ?Para definirmos as sanções, levaremos em conta não só o relatório do árbitro (Jorge Larrionda), como também nossas observações no vídeo.? É bem possível, então, que o São Paulo tenha o desfalque de Luís Fabiano e outros são-paulinos não apenas na primeira rodada da Libertadores. ?Se for suspenso, paciência?, lamentou o atacante. As imagens tiveram repercussão no mundo todo. A imprensa argentina elogiou a atuação do River e provocou os brasileiros. ?River golpeó en el Lula Park?, escreveu o diário esportivo Olé, fazendo referência ao presidente brasileiro e ao Luna Park, palco de lutas de boxe de Buenos Aires.