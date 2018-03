Conmebol pune Boca Juniors com fechamento de seu estádio

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fechou nesta sexta-feira o Estádio do Boca Juniors e aplicou uma multa de US$ 30 mil (cerca de R$ 51 mil) à equipe devido à agressão de um dos torcedores durante o jogo contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores, partida vencida pelos locais por 2 a 1. Além da multa, a Conmebol resolveu "dar por encerrada a partida com o resultado registrado no momento de sua suspensão", segundo a resolução assinada pelo secretário-executivo do organismo, Francisco Figueredo Brítez. O assistente uruguaio Pablo Fandiño foi atingido na cabeça por um cubo de gelo e o árbitro, seu compatriota Jorge Larrionda, suspendeu o jogo de ida da fase de oitavas-de-final um minuto antes de terminar os acréscimos em La Bombonera, casa do Boca. A resolução do organismo indica o fechamento do estádio "para toda partida programada pela Conmebol" é "até que os trabalhos correspondentes para dar segurança aos jogadores assim como aos árbitros sejam executados". Acrescenta que se refere à região dos palcos, onde deverá ser colocada uma cerca de proteção "para evitar novos fatos como o sucedido" e assegura que o estádio "só será habilitado após prévia verificação". O documento refere que Fandinho "sofreu uma lesão no parietal esquerdo como conseqüência do golpe de um projétil (cubo de gelo)" lançado da arquibancada de La Bombonera. Também ressalta que o encontro "foi disputado com absoluta normalidade tanto da parte dos jogadores como do público em geral" e que o sucedido "se tratou de um fato isolado".