Conmebol pune técnico e jogador briguentos A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) multou o América de Cali em US$ 50 mil em razão dos incidentes ocorridos em seu estádio por ocasião da partida contra o River Plate, pelas quartas-de-final da Libertadores da América, na última terça-feira. A decisão da Sul-Americana, conhecida hoje em Assunção, também atingiu o técnico da equipe mexicana. Fernando Castro foi suspenso por três jogos e obrigado a pagar multa de US$ 10 mil, por ter sido considerado responsável pela briga com o argentino Claudio Husain, o que causou toda a confusão. Husain, que agrediu Fernando Castro com um soco, depois de ter seu cabelo puxado pelo técnico, foi suspenso por três partidas.