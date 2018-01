Conmebol ratifica final no Beira-Rio A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ratificou nesta segunda-feira que a primeira partida da final da Copa Libertadores entre Atlético Paranaense x São Paulo será mesmo disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), independente do time paranaense ter construído arquibancadas para aumentar a capacidade da Arena da Baixada, em Curitiba (PR). ?Enviamos novamente um comunicado aos responsáveis das duas equipes: a final vai ser no Beira-Rio, que reúne todas as condições de segurança para um final de Copa Libertadores?, afirmou Nestor Benítez, porta-voz da entidade sul-americana (à agência AFP), alegando que a entidade não aceita a mudança de local devido à segurança. ?A Conmebol e a CBF tem que velar pela segurança. A Fifa não permite jogos com arquibancadas desse tipo. Quem se responsabiliza se ocorrer uma catástrofe?? Além disso, Benítez lembra que aceitar uma mudança de local dessa forma poderia criar problemas futuros para a entidade. "É a primeira vez que encontramos tanta resistência. Se não respeitarmos o regulamento, outros clubes exigirão outras coisas e essa situação nos levaria ao caos, à anarquia. Entendemos e aplaudimos o esforço do Atlético, mas seu estádio não reúne condições."