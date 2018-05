Conmebol realiza sorteio para Copa América do Centenário

Ainda sob o impacto das denúncias de corrupção na venda dos direitos de transmissão e de marketing do torneio que envolveram vários de seus então dirigentes, a Conmebol realiza neste domingo, em Nova York, o sorteio dos grupos da Copa América do Centenário. O Brasil está designado como cabeça de chave do Grupo B da competição, que pela primeira vez será realizada fora do continente sul-americano.

A edição especial da Copa América será disputada por 16 seleções, dez filiadas à Conmebol e seis à Concacaf – que também tem cartolas enrolados com o escândalo das propinas. Os jogos, de 3 a 26 de junho, ocorrerão em 10 cidades norte-americanas. Além do Brasil, os outros cabeças de chave são o anfitrião Estados Unidos (grupo A), México (C) e Argentina (D).

A seleção brasileira já sabe de antemão que enfrentará pelo menos um adversário duríssimo na primeira fase. Isso porque a divisão da equipes anunciada pela Conmebol durante a semana, feita com base no ranking da Fifa de dezembro de 2015, colocou no pote 2 Chile, Uruguai, Colômbia e o atual líder das Eliminatórias sul-americanas, o Equador.

Na cerimônia que terá início às 21h30 (horário de Brasília), o Brasil estará representado pelo técnico Dunga, o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, e pelo presidente em exercício da CBF, coronel Antônio Carlos Nunes. Será a primeira vez que um presidente da entidade sairá do País desde que estourou, em maio passado, o escândalo de corrupção na Fifa. A partir daí o presidente eleito, Marco Polo Del Nero, não viajou mais para o exterior.

O sorteio acontecerá no Hammerstein Ballroom, um teatro localizado no centro de Manhattan que fica a cerca de três quilômetros do apartamento onde o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, cumpre prisão domiciliar por seu envolvimento em casos de corrupção – inclusive em contratos referentes a esta Copa América.

Pela tabela divulgada em dezembro pela Conmebol, o Brasil estreia no dia 4 de junho, um sábado, e o jogo será realizado no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. No dia 8 (quarta-feira) a partida da seleção está marcada para o Orlando Citrus, em Orlando, e no encerramento da fase, dia 12 (domingo), para o Foxborough, na região metropolitana de Boston.

Se o time de Dunga passar como primeiro do grupo, atuará em Nova Jersey (17 de junho), Chicago (22) e, chegando à final, novamente no MetLife Stadium de Nova Jersey. Classificando-se em segundo na chave, vai a Seattle (21) e faz eventual semifinal em Houston (22).

FORÇA DA TORCIDA

Dunga considera fator importante para a seleção atuar em regiões em que há muitos brasileiros, como Boston e Orlando. "Fico feliz de poder ir a cidades onde o Brasil já jogou e onde há muitos brasileiros. Esse calor humano dos brasileiros, dos latinos, é fundamental’", disse recentemente.

Campeão da Copa América em 2007, o treinador entende que vencer o torneio do centenário terá uma conotação especial. "Cem anos é uma marca histórica, queremos ganhar.’"