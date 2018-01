Conmebol reconhece o gol de Luizão A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira o 29º gol de Luizão na história da Copa Libertadores da América. O jogador cobrava isso da entidade desde 2000, quando defendia o Corinthians - na ocasião, o gol foi dado para o lateral Kléber, no empate com o Olímpia por 2 a 2. "Era um gol que eu buscava e, agora, não tem como dizer que não é meu. A justiça foi feita e esse é mais um prêmio na minha carreira", disse Luizão, que é o maior artilheiro do Brasil na história da Libertadores e o 6º colocado na classificação geral do torneio - o primeiro é o equatoriano Alberto Spencer, com 54. Luizão deixou recentemente o São Paulo, depois de conquistar seu segundo título da Libertadores - o primeiro foi no Vasco, em 1998. Ele irá jogar no Nagoya Grampus, do Japão.