Conmebol rejeita recurso e mantém pena de Luxemburgo

O Grêmio queria reduzir a suspensão de seis partidas imposta ao treinador pelo Tribunal de Disciplina, no fim de abril. Mas não obteve sucesso. Assim, Luxemburgo só poderá comandar a equipe à beira do gramado se o time gaúcho chegar à decisão da competição sul-americana. Douglas Grolli também teve mantida sua pena de quatro jogos afastado do time.

"O clube lamenta essa decisão e aguarda a remessa das fundamentações por parte da Conmebol, o que deve acontecer nesta terça-feira, para analisar as possíveis medidas a serem adotadas", registrou o Grêmio, em nota oficial.

O auxiliar-técnico Emerson da Rosa foi o único beneficiado pelo recurso. Ele viu sua suspensão ser reduzida de oito para seis partidas. Com estas definições, o auxiliar Roger Machado deverá comandar o time no confronto contra o Santa Fé, marcado para esta quinta-feira, assim como já havia acontecido no jogo de ida das oitavas de final.