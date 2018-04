Conmebol vai colocar árbitro de Corinthians e Boca na 'geladeira'

SÃO PAULO - A Comissão de Árbitros da Conmebol só espera Aristeu Tavares, ex-presidente da Comissão de Árbitros da CBF e assessor de arbitragem da partida entre Corinthians e Boca Juniors, entregar o seu relatório sobre a atuação de Carlos Amarilla quarta-feira, no Pacaembu, para estudar que tipo de punição aplicará ao paraguaio.

O uruguaio Ernesto Filippi, membro da Comissão de Árbitros da Conmebol, não quis adiantar a pena que será aplicada a Amarilla, mas já dá como certa uma suspensão do paraguaio. "Quando a Comissão analisa a atuação dos árbitros e entende que ocorreram erros importantes e os árbitros não cumpriram os requisitos mínimos de rendimento, eles não são escalados em partidas futuras", disse.

O estadao.com apurou que Amarilla não voltará a apitar nessa Libertadores e que ele não será punido sozinho. Os bandeirinhas Rodney Aquino e Carlos Caceres, também paraguaios, irão para a "geladeira" com Amarilla. Quarta-feira, o paraguaio não marcou dois pênaltis para o Corinthians e ainda anulou dois gols do Alvinegro.

O primeiro erro ocorreu logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando o lateral-direito Marín colocou a mão na bola dentro da área. O juiz não marcou pênalti e ainda puniu Emerson com cartão amarelo por reclamação. Se marcasse a infração, Marín deveria ser expulso porque já tinha amarelo. Aos 24, Rodney Aquino marcou impedimento inexistente de Romarinho e anulou o gol do corintiano. Na etapa final, mais dois erros. Aos 15, Amarilla anulado um gol de Paulinho alegando falta do volante corintiano no goleiro Orion e aos 37 Emerson foi empurrado e derrubado dentro da área.

Mesmo que o relatório de Aristeu não aponte esses erros, a situação de Amarilla não muda. "O assessor de árbitros é o encarregado de fazer o informe oficial e quando chega à Comissão, é analisado. Mas podemos apreciar a atuação do árbitro pela televisão e cada um tem a sua opinião", disse Filippi.

O Corinthians estuda entrar com um representação contra Amarilla na Conmebol, mas segundo Filippi, a reclamação do clube também não influenciará na decisão da Comissão. "Todas as instituições têm a possibilidade de usar os mecanismos jurídicos que entendem que são necessários para efetuar as suas reclamações nos organismos da Conmebol, mas sempre analisamos as atuações dos árbitros, haja reclamação ou não", afirmou.