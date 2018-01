Conmebol vai vistoriar o Jaime Cintra O Estádio Jaime Cintra, do Paulista, passará por uma vistoria da Conmebol na próxima terça-feira, visando a participação inédita do time na Copa Libertadores da América. Mas, segundo garantiu o diretor da comissão técnica da entidade, o brasileiro Ildo Nejar, a liberação deverá acontecer sem nenhum problema. A capacidade atual é de 15 mil lugares mas o presidente do clube, Eduardo Palhares, admitiu a possibilidade de ampliação com arquibancadas tubulares, se necessário. A partir da próxima semana a prioridade será a formação do time. O grupo - O Paulista está no Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2006, primeira da história do clube de Jundiaí. As chaves foram definidas em sorteio na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção, no Paraguai. Os adversários serão: um time do Equador, um do Paraguai, a ser definidos, além do vencedor de River Plate (ARG) x Oriente Petrolero (BOL), que entram na fase preliminar. O possível confronto, ainda na primeira fase, com o time argentino, campeão do torneio em 1986 e 1996, foi considerado o maior obstáculo pelo time paulista, que garantiu a vaga por ter sido campeão da Copa do Brasil. Em contrapartida, enfrentar os argentinos projetará o nome do clube.