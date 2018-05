Conquista coloca o Palmeiras em patamar acima dos rivais

Ganhar o Campeonato Brasileiro de 2016 abre nova perspectiva ao Palmeiras e aos seus torcedores. Um ciclo nasce com a conquista no Allianz. Festejar o Nacional, o nono de sua história após unificação dos títulos pela CBF, coroa caminhada que começou em 2014, foi aprimorada em 2015 e consumada nesta temporada. O Palmeiras é hoje mais do que um time que se deu bem num torneio de 38 rodadas, por pontos corridos, entre os melhores do País.

O Palmeiras é um trem bala em alta velocidade, que alia competência de seus jogadores e comissão técnica, visão e apostas acertadas de sua diretoria, estratégias ousadas, engajamento da torcida e investimento em uma arena que em dois anos se tornou aconchegante e imponente para sua gente. A volta olímpica é o começo de uma colheita sem data para terminar se o trem se mantiver nos trilhos.

Caberá então ao próximo presidente, Maurício Galiotte, continuar os investimentos no futebol, valorizar os parceiros sem vender a alma, fortalecer a dobradinha no estádio, aproximar a torcida (em paz) e valorizar o elenco. O Palmeiras tem exemplos negativos para não se mirar, como Cruzeiro e Corinthians. O clube parece maduro o suficiente para não cair nas armadilhas e se deixar levar pelo dinheiro estrangeiro.

É preciso saber tratar bem esse grupo sem se perder nas finanças. Pé no chão e taça nas mãos. Simples assim. O Palmeiras construiu tijolo por tijolo de sua condição, desde o planejamento lá atrás, passando por contratações, avaliações e correção de rotas até chegar na conquista do Brasileiro de 2016.