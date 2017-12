Conquista da Copa vale prêmio milionário para a Alemanha O ministro do interior da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, qualificou de "razoável" o prêmio de 300 mil euros que será oferecido a cada jogador da seleção local em caso de conquista do Mundial. "São muitos os ganham com a Copa e, então, porque deveriam ficar de mãos vazias aqueles que deixam o sangue em campo?", opinou Schaeuble, responsável pelos assuntos de Estado relativos a Esportes, em entrevista ao jornal Welt. Os jogadores alemães não receberão prêmios a partir das oitavas-de-final, diferentemente do que acontece no caso de competições européias, mas apenas a partir das quartas-de-final. Dessa fase em diante, cada jogador terá direito a 50 mil euros; se vencerem a semifinal, receberão 100 mil euros. A conquista do título renderá mais 100 mil euros a cada um deles.