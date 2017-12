Conselheiros do Corinthians cobram Dualib

Pela primeira vez na história do Corinthians, um grupo de conselheiros viajará para o exterior para analisar como o presidente está gastando o dinheiro do clube. E ainda se certificar se a MSI quer continuar ou não com a cambaleante parceira. O grupo promete embarcar na próxima quarta-feira para Londres. À frente da iniciativa está o empresário Andres Sanches, que sonha suceder Alberto Dualib na eleição de 2009. "Na minha opinião, a parceria não pode continuar dessa maneira. O presidente Alberto Dualib está há 40 dias fora do País e não deu nenhum esclarecimento sobre novos investimentos no clube. O Corinthians não é do Dualib, mas de uma nação que merece respeito. Todas essas pessoas - conselheiros, sócios e torcedores - merecem uma resposta", discursa Sanches. Há revolta no clube pela ausência de Dualib. E ainda mais por sua companhia, Renato Duprat, homem forte do departamento de futebol do Corinthians. Pessoas influentes do Corinthians não se conformam com o empresário, muito poderoso no futebol corintiano. "Ninguém sabe o que o Dualib está fazendo fora do País. A situação é no mínimo desconfortável para toda a diretoria do nosso clube. Como é que dá para justificar essa segunda viagem para a Inglaterra? E ainda mais com essa pessoa que ninguém sabe o que faz no clube. Quem? Ah, esse tal de Renato Duprat", diz, com ironia, o presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização do Corinthians, Roque Citadini. O responsável pelo "vôo da cobrança" é o ex-vice de futebol do próprio Dualib e grande amigo de Kia Joorabchian, Sanches, que encarna a revolta da própria situação. Ele é cria política no Corinthians do atual vice, Nesi Cury. Assegurando ser "independente", Sanches conseguiu uma grande vitória na eleição do Conselho Deliberativo. Colocou vários conselheiros contra Dualib. E esteve perto de ver seu grupo ganhar a presidência do Conselho Deliberativo. Ele mantém uma assessoria de imprensa atuante na briga para ser presidente do Corinthians. E Sanches é grande amigo de Kia, a ponto de o iraniano convidá-lo para o casamento. Mas mesmo assim Sanches garante que vai cobrá-lo. "Estou indo para a Inglaterra para saber se a MSI tem interesse ou não em continuar a parceria. Porque a situação precisa ser definida", repete ele para as rádios. Se perceber a falta de envolvimento da MSI, ele promete organizar uma votação entre os conselheiros para tentar acabar com a parceria. O grupo que vai viajar ainda não está definido. A ex-presidente Marlene Matheus e o candidato derrotado à presidência do Conselho Fiscal, Mario Gobbi, são os primeiros a confirmar presença na "excursão anti-Dualib". A coincidência entre Dualib e Sanches está no fato de nenhum dos dois ter idéia de quando vão voltar. A diferença é que Dualib e Duprat estão sendo bancados pelo Corinthians. Andrés e seu grupo pagarão do próprio bolso a viagem e a estadia. A situação para o presidente não é nada confortável. Antes da partida deste sábado no Morumbi, contra o Paraná, o movimento "Fora Dualib" estará distribuindo panfletos e vendendo camisetas e adesivos de protesto. E há a promessa de a campanha continuar antes de todas as partidas que o Corinthians fizer na capital paulista. Apesar de toda pressão, Dualib sabe que se manterá no cargo se voltar de Londres com muito dinheiro. As dívidas do clube ultrapassam R$ 72 milhões. Eduardo Ratinho já foi negociado para um grupo de empresários ligado a Kia. Willian e Dentinho podem seguir o mesmo caminho.