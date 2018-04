Conselheiros do Palmeiras pedem que clube utilize reservas no Estadual

Um grupo de 14 conselheiros do Palmeiras redigiu e promete encaminhar uma carta ao presidente do clube, Mauricio Galiotte, com o pedido para no próximo ano a equipe boicotar o Campeonato Paulista. A sugestão dos dirigentes é inscrever na competição somente atletas das categorias de base, romper relações com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e fiscalizar a atuação dos árbitros nos jogos do time com a gravação de vídeos.

A atitude vem como complemento ao ataque de Galiotte à FPF realizado no último domingo, após o Palmeiras perder a final do Estadual para o Corinthians, nos pênaltis. O presidente criticou a atuação do árbitro Marcelo Aparecido de Souza por ter cancelado um pênalti marcado sobre Dudu no segundo tempo, classificou o campeonato como "manchado", além de ter chamado o torneio de "Paulistinha".

O documento elaborado pelos conselheiros pede para o comando do clube agir e solicitar para que membros do Palmeiras se afastem de possíveis cargos na FPF. Caso não queiram tomar essa decisão, que renunciem ao mandato no conselho do clube. A principal plataforma do manifesto é para o clube utilizar somente jogadores da base no próximo Estadual.

Os conselheiros também pedem para o Palmeiras se precaver e na próxima edição, filmarem os jogos com câmera aberta e uma equipe de cinegrafistas para analisarem o desempenho da arbitragem nas decisões em campo.

O Palmeiras determinou que em protesto à entidade, não vai enviar nenhum representante à festa de premiação, na noite desta segunda-feira, em São Paulo. Oito jogadores do time integram a seleção do campeonato e receberiam prêmios no evento. O clube também boicotou a entrega de medalhas no domingo, ao deixar o gramado logo após o último pênalti batido.