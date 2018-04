Conselho do Flamengo aprova novo contrato de TV com a Globo

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite de terça-feira um novo contrato dos direitos de transmissão pelo Campeonato Brasileiro com a TV Globo. O novo acordo será válido no período entre 2019 e 2024, abrange a TV aberta e fechada e não teve os seus detalhes revelados.

O que se sabe é que a manutenção do Flamengo sob contrato era fundamental para as pretensões da TV Globo no momento em que o Esporte Interativo já selou acordos com alguns clubes para transmissão em TV fechada do Brasileirão, como o Internacional. O Esporte Interativo também possui acordo com Santos, Paysandu, Ceará, Atlético-PR e Bahia.

O time carioca, porém, decidiu pela assinatura de um novo acordo com a TV Globo, assim como havia feito o São Paulo, em seu contrato de TV fechada. Além disso, o SporTV já teria conseguido a renovação com Corinthians, Vasco, Botafogo, Vitória, Sport, Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense.

A assinatura de um acordo com a Globo também renderá valores consideráveis de luvas para o Flamengo, que em 2016 não pode mandar suas partidas no Maracanã, fechado para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio, o que tem provocado diminuição de receitas, além de forçar o time a mandar seus jogos em diferentes cidades nos últimos meses.

Coincidência ou não, o Flamengo vem tendo um início de temporada irregular. O time foi eliminado nas semifinais da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, além de ocupar apenas o sexto lugar na Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca.