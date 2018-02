Conselho palmeirense aprova as contas de Della Monica A chapa da situação pode ter dado o primeiro passo para reeleger Affonso Della Monica na presidência no Palmeiras. Após 1h30min de reunião na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o balanço financeiro de 2006 por 149 votos a 132. A aprovação das contas é um indício de que Della Monica leva vantagem sobre Roberto Frizzo, na eleição presidencial. A previsão é de que os 286 conselheiros terminem de eleger o mandatário, quatro vices-presidentes e os 22 membros do Conselho de Orientação Fiscal no início da madrugada desta terça-feira. O voto será computado em urnas eletrônicas. Clima quente do lado de fora Enquanto a eleição presidencial não começava, cerca de 200 integrantes da Torcida Uniformizada Palmeiras (TUP) ocuparam a esquina entre as ruas Turiassú e Caraíbas, em frente ao Parque Antártica, para protestar contra a chapa liderada por Roberto Frizzo e manifestar apoio a Affonso Della Monica. De cima de um carro de som, um porta-voz da torcida começou: "É lamentável que o Frizzo tenha mudado de lado. Isso só mostra que ele é um traidor". Em seguida, o resto dos manifestantes seguia o coro de "Frizzo traidor". Mas o principal alvo de críticas era o ex-presidente Mustafá Contursi, principal aliado de Roberto Frizzo. "Precisamos exterminar esse câncer que se chama Mustafá", gritava o animador de cima do carro de som. E logo um coro o seguia. De acordo com a Polícia Militar, havia cerca de 200 pessoas em frente ao Parque Antártica - mas não houve nenhum incidente mais grave, salvo reclamações da vizinhança por causa do barulho. Quem comemorou antes do resultado das eleições foi o comerciante Osmar Nunes, dono da pizzaria Alvi-Verde, localizada na esquina em que houve a manifestação. "Nunca vendi tanta cerveja numa segunda-feira", dizia. "Num dia normal, eu teria fechado muito mais cedo." O vendedor Leandro Macabelli, de 33 anos, sócio do clube, foi até o Parque Antártica acompanhar a manifestação da torcida e declarar seu apoio a Della Mônica. "Pela situação em que o clube estava quando ele assumiu, fez um bom trabalho sim", comentou. "Ainda falta muita coisa, como planejamento, mas agora ele vai fazer."