Conspiração invade o Corinthians A queda de braço entre a base de apoio do presidente Alberto Dualib e o grupo que se auto-intitula dissidente provocou clima no Corinthians que lembra o filme Teoria da Conspiração, estrelado por Mel Gibson. Espiões de ambos os lados infiltrados em reuniões, muito disse-que-disse pelos corredores do clube e uma curiosidade incontrolável para saber se os descontentes conseguirão colher as 200 assinaturas necessárias entre os 400 conselheiros para provocar a convocação extraordinária do Conselho Deliberativo. Por incrível que pareça, a situação do time no Campeonato Brasileiro, competição na qual amarga a 20ª posição, e o clássico de domingo, contra o Flamengo, não são assuntos que predominam nas conversas no Parque São Jorge. O interesse maior é descobrir quantos apoios os dissidentes conseguiram e qual a estratégia de cada lado para sair vitorioso. E é nesse ponto que o duelo ganha contornos de guerra-fria. No encontro do dia 8, por exemplo, quando o grupo dissidente reuniu cerca de 60 pessoas em um flat na zona leste, estima-se que de 6 a 10 fossem espiões de Dualib. ?Pode até ser. Mas eles acabaram perdendo esse apoio, pois todos que lá estiveram assinaram a lista que solicita a convocação do Conselho?, afirmou o diretor de Futebol Amador e Futsal Principal e um dos líderes do grupo, André Luiz. E ao que tudo indica Dualib tem levado a melhor no embate. Mesmo entre os dissidentes a chance de chegar a 200 assinaturas é considerada muito pequena. ?Mas pelo menos vamos mostrar para eles que existem vários descontentes aqui dentro?, afirmou um conselheiro. É hoje ? A reunião entre o diretor de Futebol, Paulo Angioni, e Freddy Rincón, que servirá para definir o futuro do atleta no Corinthians, ficou para a tarde desta quinta-feira.