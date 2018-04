Construtora WTorre só retomará as obras na Arena Palestra na quarta-feira

SÃO PAULO - Responsável pelas obras na Arena Palestra, onde um operário morreu nesta segunda-feira, a WTorre decretou luto e avisou que só vai retomar os trabalhos na quarta-feira. "Todas as atividades serão retomadas paulatinamente a partir da próxima quarta-feira", anunciou a empresa, em nota oficial.

A WTorre vai paralisar as obras nesta terça "em respeito aos familiares do operário Carlos de Jesus", explicou. A vítima fatal, segundo a WTorre, era funcionário da TLMix, que presta serviço para o fornecimento e montagem dos pré-moldados em concreto à construtora.

A empresa reiterou que vai oferecer assistência psicológica e material aos familiares de Carlos de Jesus, que já teve seu corpo removido pelo Instituto Médico Legal nesta tarde. "O mesmo cuidado foi dispensado a outro acidentado, Crispiniano dos Santos, que teve ferimentos leves na cabeça e no punho", informou a nota oficial.

No documento, a empresa e a TLMix afirmaram que estão investigando as causas do acidente. "Estamos totalmente empenhadas em identificar, com as autoridades públicas competentes, as causas desta fatalidade no menor prazo possível."

O acidente aconteceu nas obras da Arena Palestra quando uma viga das arquibancadas caiu sobre outras, gerando um efeito dominó. Cinco operários estavam no local, mas somente três conseguiram escapar da queda das vigas. Um foi atingido e outro acabou sendo esmagado.

O local do acidente foi interditado pela Defesa Civil. Mas as obras nos demais setores da estrutura devem ter prosseguimento nesta terça-feira. A polícia vai abrir inquérito para apurar as causas do incidente ocorrido na zona oeste de São Paulo.