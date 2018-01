Consulado vai em socorro a Maradona Um representante do Consulado da Argentina e um advogado do ex-craque Diego Maradona acabam de chegar ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde o ex-jogador presta depoimento à Policia Federal. No início da manhã, ele e outras quatro pessoas que o acompanhavam foram detidos, acusados de promover um quebra-quebra na área vip de embarque internacional da TAM, após perderem o vôo com destino à Argentina. Integram o grupo um irmão do jogador, identificado como José, o ex-craque Mancuso e dois empresários. Dois peritos do Instituto Médico-Legal chegaram há pouco para realizar exame toxicológico nos detidos. Há suspeita de que estivessem alcoolizados. A PF acusa o grupo de ter desacatado os funcionários da empresa aérea e os policiais federais chamados para contê-los.