Contas para se livrar da Série A2 Faltando apenas três rodadas para o final do Rebolo do Campeonato Paulista, as contas para escapar do rebaixamento são inevitáveis. Para ajudar os 12 times que lutam contra a Segundona, o matemático Laércio Venditti, professor da Unicamp (Universidade de Campinas), fez os cálculos e chegou a uma conclusão que tranqüiliza muito União São João, Marília, Ponte Preta e Mogi Mirim. O professor afirma que esses quatro times que já somaram sete pontos estão totalmente livres de cair para a Série A2 em 2004. Para Laércio, a situação dos líderes do Rebolo é tão cômoda, que é mais fácil ganhar na Sena do que acontecer uma combinação que os rebaixe. Para chegar a essa conclusão, Laércio observou bem a tabela, além da classificação e constatou que o Rebolo se transformou em praticamente dois campeonatos distintos: o dos times que estão na parte de cima da tabela e os da parte de baixo. "Os times que estão na parte inferior vão jogar mais entre si e será impossível que todos eles cheguem a sete pontos. Um vai acabar matando o outro", disse ele, dando como exemplo a Internacional, que perdeu seus três jogos. A equipe de Limeira terá pela frente Paulista, Juventus e Rio Branco, os dois primeiros com um ponto e o último com três. Tranqüilidade para uns, desespero para outros. Enquanto alguns times estão confirmados no Paulistão 2004, outros, como a tradicional Portuguesa, Paulista, Juventus e Internacional ficam na corda bamba. Para Laércio, a situação fica mais complicada para Portuguesa e Juventus. Isso porque as duas equipes farão dois dos últimos três jogos fora de casa e todos contra adversários diretos contra o rebaixamento. A Portuguesa terá pela frente o Rio Branco e o Botafogo, fora de casa, e o Juventus, em casa. O Juventus pega Inter e Portuguesa fora, e Ituano, em casa. Por causa dos confrontos diretos, o matemático acha que com até cinco ou seis pontos um time pode escapar. O regulamento prevê que o último colocado será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo disputará a sua permanência na elite paulista no confronto, em dois jogos, com o vice-campeão da Série A2. A próxima rodada, que deverá ser confirmada para dia 16, domingo, marca estes jogos: Botafogo x Marília, Rio Branco x Portuguesa, União São João x Mogi Mirim, América x Ponte Preta, Internacional x Juventus e Paulista x Ituano. Classificação: 1) Mogi Mirim, Marília, Ponte Preta e União São João, 7 pontos; 5) América, 6; 6) Ituano, 5; 7) Botafogo, 4; 8) Rio Branco, 3; 9) Portuguesa, Paulista e Juventus, 1; 12) Internacional, 0.