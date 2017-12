Conte alega 'lesão séria' e diz não saber quando David Luiz volta ao Chelsea

Enquanto crescem os rumores sobre a possível saída de David Luiz do Chelsea, o técnico Antonio Conte voltou a falar da situação do atleta nesta sexta-feira. E reforçou que o afastamento do zagueiro dos gramados se dá por uma lesão no joelho, que o treinador classificou como "séria".

+ Fifa se diz preocupada com interferência governamental no futebol da Espanha

"Nós estamos tentando resolver a situação com os médicos. É importante acompanhar a situação dia a dia para tentar resolver o problema. Trata-se de uma lesão séria", declarou o italiano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

David Luiz não joga pelo Campeonato Inglês há mais de um mês, desde a vitória sobre o Bournemouth no dia 28 de outubro, quando foi titular. De lá para cá, sequer entrou em campo nas partidas do Chelsea pela competição.

+ Primeiro dia de deliberações dos jurados do 'Caso Fifa' termina sem definições

Inicialmente, Conte admitiu que a decisão pela saída de David Luiz da equipe era técnica e promoveu o jovem dinamarquês Christensen à titularidade. Posteriormente, porém, revelou uma inflamação no joelho do zagueiro e, por isso, passou a sequer relacioná-lo para as partidas.

"Eu não sei quando ele poderá voltar a jogar, mas, com certeza, estamos tentando resolver a situação com os médicos e nosso departamento. O jogador está trabalhando separado e, nos últimos dias, ficou na piscina. Hoje, eu o vi no campo tentando correr um pouco, mas estava muito devagar", disse Conte.

+ França enfrentará a Irlanda em amistoso antes da Copa do Mundo

De acordo com a imprensa inglesa, porém, o afastamento de David Luiz se deu por um entrevero justamente com Conte por causa da perda da titularidade. Nesta sexta, alguns veículos chegaram a noticiar que o brasileiro teria dado um ultimato ao treinador e pedido para ser negociado caso não volte a ter um lugar na equipe.

"Todo jogador fica frustrado quando não joga, especialmente quando tem uma lesão. Claro, há muita frustração que a lesão traz, porque todo jogador quer treinar e mostrar para o técnico que pode jogar. Entendo, porque já fui jogador e quando me lesionei, fiquei muito triste. Mas faz parte do trabalho", comentou Conte.