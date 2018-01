Conte nega especulações sobre Chiellini e pede Chelsea concentrado no Arsenal

A abertura em janeiro da janela de transferências já começou a movimentar uma série de especulações no futebol inglês. Uma delas seria a de que o zagueiro Giorgio Chiellini, da Juventus, poderia se transferir ao Chelsea.

+ Neymar, Daniel Alves e Marcelo integram seleção do ano do 'L'Équipe'

+ Confira as datas dos principais eventos esportivos de 2018

Mas, questionado nesta terça-feira sobre a possibilidade, o técnico italiano Antonio Conte a negou totalmente. E foi enfático: mais do que se preocupar com especulações, o Chelsea precisa estar concentrado no difícil duelo de quarta, contra o Arsenal, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há sempre muita especulação, o que é normal quando a janela se abre. É um momento muito difícil para cada técnico e para cada clube porque você precisa encarar muitas especulações. Claro que algumas delas são verdadeiras, mas outras são especulações mesmo", disse o treinador. "Precisamos estar muito concentrados nesse período e no nosso desafio de amanhã (quarta). Temos um jogo muito difícil com o Arsenal."

Com o Chelsea ocupando a terceira colocação com 45 pontos, 14 atrás do líder Manchester City, Conte afirmou que o clássico será muito importante para as pretensões do time no campeonato. "Quando você joga contra o Arsenal, todo o jogo é importante. E amanhã será muito importante para o campeonato. Precisamos fazer o nosso melhor para conseguir os três pontos e também para alegrar o nosso torcedor."