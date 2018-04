Conte promete fazer testes na Itália em clássico com Inglaterra

O técnico Antonio Conte prometeu mudanças no time titular da Itália que fará o clássico com a Inglaterra nesta terça-feira, em Turim. O treinador quer aproveitar o amistoso para testar jogadores e dar espaço para novidades, como o brasileiro naturalizado Éder. O atacante marcou um gol em sua estreia, na partida passada, e deve ser titular pela primeira vez na equipe italiana.

"Estamos tentando construir algo novo e é claro que precisamos daquela paciência da torcida para que possamos testar jogadores na seleção pela primeira vez. Eles não podem ser rejeitados em suas primeiras oportunidades", disse Conte. "Estou feliz por ter um grupo de bons jogadores. Isso me tranquiliza."

Conte dará chance a jogadores pouco testados na seleção depois do empate por 2 a 2 com a Bulgária, no sábado, em rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Depois do jogo oficial, o treinador quer testar futuras mudanças na equipe. "Temos que usar estas partidas para crescer e para dar chance ao novo."

Desta forma, Conte escalar Ranocchia no lugar de Barzagli na defesa, ao lado de Chiellini. O zagueiro Darmian e os meio-campistas Florenzi, Parolo, Valdifiori e Soriano também devem ganhar espaço no time. No ataque, os escolhidos devem ser Pellé e o brasileiro Éder, formado pelo Criciúma e atualmente na Sampdoria.

Conte também quer aproveitar a oportunidade de voltar a jogar no gramado do Estádio da Juventus, time que se sagrou tricampeão italiano nos últimos anos, sob o seu comando. "É uma emoção muito forte. Vive anos fantásticos aqui. São memórias que não vão se apagar. Acho que amanhã teremos muitos torcedores nos apoiando", afirmou.