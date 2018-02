Contente, brasileiro Alex confia em sucesso no Chelsea

Alex, o zagueiro brasileiro do Chelsea, se sente perfeitamente contente em seu novo clube, apesar de alguns percalços causados pela saída do técnico José Mourinho e da rigidez do inverno inglês. O jogador de 25 anos revelado pelo Santos, que foi contratado pelo Chelsea junto ao PSV Eindhoven quatro meses atrás, têm marcado seu espaço no time londrino e promete se empenhar por levar a equipe de volta aos títulos. O Chelsea, campeão inglês de 2005 e 2006, visita o líder Arsenal no domingo em um clássico local que pode definir o futuro da equipe no Campeonato Inglês, mas Alex não tem receios sobre o futuro do clube. "Estamos apenas alguns pontos atrás do Arsenal. Temos uma chance muito boa de vencer o campeonato", disse o jogador da seleção brasileira. "Não estamos buscando apenas a Liga dos Campeões." Quando o técnico português Mourinho deixou o Chelsea em setembro, após desavenças com o dono do clube Roman Abramovich, a equipe pareceu ter perdido o rumo. Eles foram derrotados no primeiro jogo sob comando do novo treinador, Avram Grant, e viram o Arsenal abrir oito pontos de vantagem na liderança. A diferença agora é de apenas três, e pode ser resumida a nada com uma vitória no Emirates Stadium no fim de semana. "Houve muita confusão", disse Alex, referindo-se a saída repentina do ex-treinador. "Foi muito difícil." "Todo mundo estava acostumado com Mourinho. Ele teve papel fundamental em minha vinda para cá e foi muito bom comigo quando eu cheguei. Ele me ajudou muito no meu jogo", acrescentou. "Mas agora isso tudo passou e nós vamos progredir... Nós estamos engatinhando e mantendo contato com os líderes, o que realmente é importante." O Chelsea está há 16 partidas invicto. Uma série de lesões na defesa da equipe acabou por beneficiar Alex, que ganhou espaço entre os titulares. Ele substituiu o capitão John Terry, que ficou um mês parado, e depois entrou no lugar de Ricardo Carvalho, que ainda se recupera de uma lesão nas costas. Alex também já conseguiu emplacar uma de suas marcas registradas, os gols em cobranças de faltas com muita força. "Tenho que continuar fazendo isso, ajudando os atacantes", diz ele, com sorriso no rosto. Mas não são apenas os gols que fazem o zagueiro da seleção brasileira sorrir. Adaptado ao futebol europeu após três temporadas na Holanda, Alex vive em Londres uma vida tranquila com a esposa e a filha de três anos, Taisa. "A vida no Chelsea é tudo o que eu esperava --talvez até melhor", afirmou.