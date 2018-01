Continua a novela Rincón-Corinthians A novela sobre a contratação do volante colombiano Rincón ainda continua. A diretoria do Corinthians fez uma proposta ao jogador, que está estudando, mas hoje não deu resposta. Rincón, que não faz mais parte dos planos do Santos, ganha cerca de R$ 400 mil por mês na Vila Belmiro, mas o Corinthians, mesmo com a ajuda da Hicks Muse, não pretende pagar mais do que R$ 100 mil por mês ao atleta.