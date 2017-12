Continua impasse no Clube dos 13 O impasse que ameaça rachar o Clube dos 13 e o futebol brasileiro continua. A reunião da entidade nesta segunda-feira, em São Paulo, acabou sem decisão sobre se o Santos faria parte do grupo de times que recebem mais pelos direitos de transmissão pela TV do Brasileiro. Outra reunião foi marcada para quarta-feira. O clima do encontro estava quente, com discursos exaltados. A inclusão do Santos no Grupo A ? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e Vasco ? faria o time receber R$ 13 milhões por ano, até 2005, subindo para R$ 23 milhões no contrato de 2006-08. Apesar das discussões, foi definida a data para a assinatura do contrato com a TV Globo: o próximo dia 2. O Clube dos 13 ainda não tem data para a eleição presidencial, que deve ocorrer até o fim do ano. O atual presidente, Fábio Koff, é candidato único. Resta saber se os cargos executivos desta gestão, como o de marketing, serão alterados. Como nos direitos da TV, a briga entre a ala conservadora e a progressista decidirá o futuro.