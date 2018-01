Contra a Alemanha, Portugal joga para repetir 1966 A derrota para a França e a indefinição da permanência de Luiz Felipe Scolari caíram como uma ducha fria na seleção de Portugal para a disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em Stuttgart, diante da Alemanha. Os jogadores entram em campo com o pensamento focado mais no que deixaram de ganhar do que naquilo que podem conquistar. Para piorar a situação, surgem boatos de que o treinador brasileiro deixaria o cargo após o vencimento de seu contrato no dia 31. ?O jogo pelo terceiro lugar é um sofrimento?, disse Felipão, que explicou como pretende motivar seu elenco. ?Vamos usar imagens de Portugal durante as palestras e algumas palavras serão endereçadas a alguns atletas de forma individual?, disse o técnico, que completa 50 jogos no comando da seleção. São 31 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. A seleção portuguesa poderá ter quatro desfalques no jogo contra a Alemanha. Miguel, machucado no joelho direito, e Ricardo Carvalho, suspenso com dois cartões amarelos, estão fora. Paulo Ferreira e Ricardo Costa ficam com as vagas. Outras duas alterações que podem ocorrer é por questão de cansaço físico. Costinha e Pauleta podem dar lugar a Petit e Helder Postiga. Figo, que veste pela 127ª e última vez a ?camisola lusa?, deverá ser substituído durante o jogo. Pela honra A despedida do Mundial tem de ser tão festiva quanto o restante do torneio para a seleção da Alemanha. Ordem do chefe Jürgen Klinsmann. Para animar a comemoração, o técnico, que não terá Michael Ballack, contundido, garantiu que o reserva Oliver Kahn será o goleiro neste sábado. ?Queríamos muito ir à final, mas não fomos. Agora temos de dar o máximo por esta última partida?, disse o treinador, cobrando empenho total dos atletas. Ele acha que o povo alemão merece fechar com chave de ouro a Copa em seu país. ?Vamos fazer tudo para ser o 3.º do mundo.? A festa, no entanto, não terá todas as estrelas. Michael Ballack, capitão da equipe, foi vetado na véspera do confronto por sentir dores no joelho esquerdo. A Alemanha entra em campo em Stuttgart com várias alterações. Além de Kahn, as novidades serão Marcel Jansen na lateral-direita de Friedrich, Robert Huth no lugar do zagueiro Mertesacker e Thomas Hitzlsperger na posição de Ballack. Frings retorna ao time após cumprir suspensão no jogo contra a Itália. O atacante Klose era dúvida, mas está confirmado. ?E nosso objetivo é que ele faça um ou dois gols e se firme como o maior goleador da Copa (já tem 5 e é o artilheiro isolado)?, vendeu mais uma vez o duelo de logo mais o treinador alemão. Ficha técnica: Alemanha x Portugal Alemanha: Kahn; Jansen, Huth, Metzelder e Philipp Lahm; Frings, Thomas Hitzlsperger, Schneider e Sebastian Kehl; Klose e Podolski. Técnico: Jürgen Klinsmann. Portugal: Ricardo; Paulo Ferreira, Ricardo Costa, Fernando Meira e Nuno Valente; Costinha (Petit), Maniche, Figo e Deco; Cristiano Ronaldo e Pauleta. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Juiz: Toru Kamikawa (JAP) Horário: 16 horas (de Brasília) Local: Gottlieb-Daimler-Stadion, em Stuttgart (Alemanha)